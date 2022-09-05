Петропавловск-Камчатский, 5 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. На Камчатке погиб ещё один турист на Ключевском вулкане. Таким образом число погибших достигло девяти человек. Помощи спасателей дожидаются три туриста, написал телеграм-канал «112».

Игорь Шпиленок Вулканы Ключевская сопка и Камень

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Известно, что одному человеку удалось спуститься с высоты на отметке 4 158 метров в домик вулканологов, расположенный на высоте 3300 метров. В этом месте находятся ещё два пострадавших человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке двое застрявших на Ключевском вулкане туристов проведут на исполине на высоте более 4100 метров ещё одну ночь. Спасатели не могут добраться до них.