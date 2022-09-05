София, 5 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В результате спецоперации полиции Болгарии в районе болгарско-турецкой границы задержана большая группа нелегальных мигрантов. Об этом 5 сентября сообщает софийская газета «24 часа».

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

По предварительным данным, все задержанные лица оказались выходцами из Афганистана, накануне незаконно прибывшие из Турции. Общее число этих граждан не разглашается.

В болгарской прессе предполагают, что речь может идти от 14 до 80 человек.

Напомним, ранее кабинет министров Болгарии объявил о намерении «в одностороннем порядке решить проблему незаконной иммиграции на болгарскую территорию». На границу с Турцией были направлены элитные подразделения вооруженных сил Болгарии.