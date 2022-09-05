Владивосток, , 20:58 — REGNUM На федеральном уровне нужно принять закон об этнологической экспертизе и внести поправки в закон «О недрах», включив в условия лицензии, выдаваемой недропользователям, обязательное участие в социально-экономическом развитии субъекта РФ и муниципального образования. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев на «Форуме креативного бизнеса: социокультурное развитие северных регионов» в рамках VII Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба окружного правительства.

ВЭФ ИА REGNUM

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Глава Якутии рассказал о положительном опыте реализации единственного регионального закона об этнологической экспертизе, где была проведена оценка воздействия 47 промышленных проектов на общины коренных малочисленных народов Севера и выплачены компенсации.

«Примеры крупных компаний, которые уже начали активно внедрять принципы ESG в свою работу, должны послужить стимулом ESG-трансформации регионов Дальнего Востока и повышения социальной ответственности и бережному отношению к природе компаний, ведущих свою деятельность здесь», — отметил Николаев.

По его словам, в рамках ESG Якутия стимулирует социальные проекты, поддерживая недропользователей с активной социальной повесткой. На сегодня заключено 34 соглашения с промышленными компаниями, за 5 лет выделено порядка 37 млрд рублей на социально-экономическое развитие региона.

«Одним из ключевых проектов является «Дети Арктики». Включает в себя целый комплекс решений в сфере арктического образования и поддержки детей, начиная от отдыха и оздоровления, улучшения материально-технической базы кочевых школ, поддержки учителей, заканчивая ликвидацией цифрового неравенства в Арктике. Мы последовательно отстаиваем позицию о необходимости отдельной программы на федеральном уровне и об обязательном комплексном подходе при реализации проекта», — рассказал глава региона о практике Якутии по реализации международных проектов в Арктическом совете.

Кроме того, Николаев отметил проект по созданию мультикультурного интернет-портала по языкам и наследию всех 40 коренных народов Арктики, а также напомнил, что в Якутске в рамках председательства России в Арктическом совете в четвёртый раз пройдёт Северный форум по устойчивому развитию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что порядка 40 договорённостей намерены заключить представители делегации Якутии на VII Восточном экономическом форуме. Общая сумма инвестиций в проекты, как ожидается, составит 330 млрд рублей.

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