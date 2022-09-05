Саранск, 5 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. По состоянию на 3 сентября, в Мордовии зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 420 тыс. гектаров, что составляет 88% площади всех посевов. В первоначально-оприходованном весе намолочено 1,509 млн тонн зерна, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Средняя урожайность составляет 35,9 центнера с гектара.

Зерно

Валовый сбор зерна, который превысил отметку 1,5 млн тонн, аграрии республики получают второй раз за всю историю региона. Абсолютный рекорд по сбору зерна был установлен в 2020 году, тогда было намолочено 1,762 млн тонн.

Также до настоящего момента масличные культуры убраны с площади 30 тыс. гектаров или 30% от всей территории посевов, урожайность составила 15,7 центнера с гектара, валовый сбор маслосемян составил 48 тыс. тонн.

Параллельно с уборкой урожая ведется сев озимых культур. Сейчас он завершен на 55% площадей — посевы выполнены на площади 99 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам уборочной кампании 2021 года в Мордовии было намолочено около 1,2 млн тонн зерновых и зерно-бобовых культур. На фоне засушливого лета средняя урожайность составляла около 25 центнеров с гектара. При этом в течение последних девяти лет сбор зерна в Мордовии превышает 1 млн тонн.