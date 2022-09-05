Узловая, Тульская область, 5 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Старший инспектор локомотивов железнодорожного депо в городе Узловая Тульской области предстанет перед судом по обвинению в нескольких эпизодах получения взятки. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тульской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

66-летний инспектор, по версии следствия, в 2019–2021 годах вымогал взятки у директора организации, осуществляющей услуги по ремонту и обслуживанию железнодорожных составов. Взятки предназначались за неотражение в актах проверок технического состояния локомотивов недостатков в случае их выявления. Согласно материалам дела, обвиняемый угрожал, что в случае, если деньги ему не передадут, он не подпишет акты в любом случае. Мужчина обвиняется в четырёх эпизодах получения взяток на общую сумму 86,5 тыс. рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому, который ожидает суда под арестом, грозит до 12 лет лишения свободы.