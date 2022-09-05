Тегеран, 5 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Иранская сторона может удовлетворить потребности европейских стран в энергетической сфере. Об этом 5 сентября в ходе пресс-конференции заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Иран

Читайте также: Иран готов увеличить экспорт нефти после снятия санкций — министр

«Иран может стать поставщиком большей части потребностей Европы, особенно в энергоресурсах», — цитирует агентство Fars слова дипломата.

Однако, подчеркнул Канаани, это станет возможным, в случае заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Если переговоры [по возобновлению СВПД] будут завершены и санкции [с Тегерана] будут сняты», — уточнил представитель иранского внешнеполитического ведомства.

По его словам, помощь Ирана в сфере энергоресурсов будет особенно весомой, поскольку Европа крайне нуждается в иранском энергетическом потенциале.

Ранее по теме: Глава ОАЭИ: Иран добивается снятия санкций на переговорах по СВПД

«Мы надеемся, что соглашение будет заключено, и Иран сможет играть более эффективную роль в обеспечении энергией стран мира и Европы», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что целью участия страны в переговорах по возобновлению ядерной сделки 2015 года является как снятие обвинений, так и санкций против страны.