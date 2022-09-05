Дамаск, 5 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Правительство Сирии не намерено поднимать вопрос о возвращении страны в Лигу арабских государств (ЛАГ). Как сообщает Algerie Presse Service (APS), с таким заявлением выступил глава МИД Сирии Фейсал Микдад в разговоре со своим алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой.

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По информации журналистов, такое решение было принято сирийскими властями для поддержки дружественного государства Алжир, которое примет саммит ЛАГ 2 ноября 2022 года. Ранее представители ряда стран заявили о готовности игнорировать саммит, в том случае, если на нём будет рассмотрен запрос Сирии.

«Среди обсуждаемых тем был поднят вопрос об отношениях Сирийской Арабской Республики с Лигой арабских государств. Глава сирийской дипломатии подтвердил, что его страна предпочитает не поднимать вопрос о возвращении своего места в Лиги арабских государств во время встречи на высшем уровне в Алжире», — цитирует APS заявление главы МИД Алжира.