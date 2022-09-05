В Сеуле пройдет заседание киберсекретариата Форума сотрудничества FEALAC
Сеул, 5 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. 6 сентября в столице Южной Кореи состоится 12-е заседание кибер-секретариата Форума сотрудничества «Восточная Азия — Латинская Америка» (FEALAC). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что мероприятие будет проведено впервые за последние три года.
В текущем году в заседании примут участие представители 30 стран Восточной Азии и Латинской Америки, международных организаций, включая представители Зеленого климатического фонда (GCF), Глобального института зеленого роста (GGGI) и Экономической и социальной миссии для Азии и Тихого океана (UN ESCAP).
Форум сотрудничества «Восточная Азия — Латинская Америка» был основан в 1999 году как консультативный орган для содействия сотрудничеству и взаимопониманию между 36 странами Восточной Азии и Латинской Америки.