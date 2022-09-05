Сеул, 5 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. 6 сентября в столице Южной Кореи состоится 12-е заседание кибер-секретариата Форума сотрудничества «Восточная Азия — Латинская Америка» (FEALAC). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что мероприятие будет проведено впервые за последние три года.

В текущем году в заседании примут участие представители 30 стран Восточной Азии и Латинской Америки, международных организаций, включая представители Зеленого климатического фонда (GCF), Глобального института зеленого роста (GGGI) и Экономической и социальной миссии для Азии и Тихого океана (UN ESCAP).

Форум сотрудничества «Восточная Азия — Латинская Америка» был основан в 1999 году как консультативный орган для содействия сотрудничеству и взаимопониманию между 36 странами Восточной Азии и Латинской Америки.