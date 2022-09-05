Пенза, 5 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Главные врачи 16 медицинских организаций Пензенской области 5 сентября получили ключи от 21 нового автомобиля. Санитарный автотранспорт приобретен в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает облминздрав.

Health. pnzreg.ru Новые автомобили для медучреждений Пензенской области

Машины будут использовать для транспортировки пациентов в лечебные учреждения и предоставления помощи пациентам на дому. Также автомобили могут быть задействованы в доставке биологического материала на исследования.

На обновление парка медицинских организаций Пензенской области в 2022 году выделено более 36 млн рублей.

До 2025 года в пензенские медучреждения поставят ещё 89 автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с начала 2022 года в Пензенской области более 30 пациентов эвакуировали воздушным транспортом.

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