Якутск, 5 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Прокуратура Якутии направила в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении главного инженера строительной компании. Предполагается, что по его вине в строительный котлован на главном проспекте Якутска во время ремонта дороги упал ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

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Сотрудник не обеспечил установку ограждений, и 10-летняя школьница получила травмы. Переходя с одной стороны дороги на другую, ребёнок сломал плечевую кость, что квалифицируется как нанесение тяжкого вреда здоровью.

«После случившегося заграждения на ремонтируемом отрезке были возведены. Обвиняемый в полном объеме признал вину в совершенном деянии», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, на то, что строители не предусмотрели безопасный переход при ремонте проспекта в центре города, жаловался политолог и журналистмо. Он подчёркивал, что место очень оживлённое, а обходить участок ремонта долго.