Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Неизвестный злоумышленник бросил «коктейль Молотова» в городской пассажирский автобус на Суворовском проспекте в центре Санкт-Петербурга, сообщает 5 сентября агентство «Оперативное прикрытие».

Цитата из к/ф «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». реж Мартин МакДона. 2017. Великобритания, США С «коктейлем Молотова»

Инцидент произошел поздним вечером 4 сентября на перекрестке Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы в Центральном районе. Злоумышленник поджег бутылку с горючей смесью и бросил её в сторону проезжавшего мимо автобуса маршрута №59. По словам водителя, после этого хулиган убежал в сторону улицы Восстания.

«Полиция изъяла отпечатки пальцев, смывы копоти, осколок стекла и записи с камеры видеонаблюдения на доме 9/30 по 9-й Советской улице», — говорится в сообщении. О пострадавших информации нет.