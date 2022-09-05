Москва, 5 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт 5 сентября встречу со своим коллегой из Армении Араратом Мирзояном. Об этом 5 сентября сообщили журналистам в МИД РФ.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сегодня в Москве состоится рабочая встреча Лаврова с армянским коллегой», — рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с рабочим визитом для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым направится 5 сентября в Москву глава МИД Армении Арарат Мирзоян.