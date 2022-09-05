Полиция Эстонии начала сбор данных о местах, где превышают скорость
Таллин, 5 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. На специальной веб-странице департамента полиции и пограничной охраны Эстонии появилась возможность сообщить о местах, в которых водители постоянно превышают скорость. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.
На основании полученной информации полиция проведет 22 сентября надзор за дорожным движением.
«Мы даем каждому возможность внести свой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения, сообщив о местах, где превышение разрешенной скорости является проблемой. Именно слишком высокая скорость является основной причиной дорожных происшествий, закончившихся тяжелыми повреждениями или смертью», — пояснила смысл акции подполковник полиции Сирле Лойгу.
Сообщения на сайте www. liiklustalgud. ee можно оставлять до 9 сентября 2022 года. Подобная акция проходит уже в шестой раз.