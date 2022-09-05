Таллин, 5 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. На специальной веб-странице департамента полиции и пограничной охраны Эстонии появилась возможность сообщить о местах, в которых водители постоянно превышают скорость. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

James G Полицейский радар

На основании полученной информации полиция проведет 22 сентября надзор за дорожным движением.

«Мы даем каждому возможность внести свой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения, сообщив о местах, где превышение разрешенной скорости является проблемой. Именно слишком высокая скорость является основной причиной дорожных происшествий, закончившихся тяжелыми повреждениями или смертью», — пояснила смысл акции подполковник полиции Сирле Лойгу.

Сообщения на сайте www. liiklustalgud. ee можно оставлять до 9 сентября 2022 года. Подобная акция проходит уже в шестой раз.