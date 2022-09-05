Кишинёв, 5 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Депутат парламента Молдавии от Партии социалистов Ольга Чеботарь раскритиковала призыв коллеги из правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Василия Шоймару сдать Приднестровье Киеву в обмен на другие территории. Своё заявление она разместила в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«С такими людьми мы хотим реинтегрировать страну? Позор депутату!» — написала Чеботарь.

По её мнению, ПДС должна представить план по «реинтеграции» Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), а не уступать кому-либо.

Напомним, ранее Шоймару заявил, что Молдавии нужно было входить в состав Румынии после сразу объявления о независимости. Притязания на ПМР он предложил передать Киеву в обмен на «историческую Бессарабию и Буковину до Черновцов».