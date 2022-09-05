Кострома, 5 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Костроме открылся Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), позволяющий готовить кадры под запросы работодателей. Об этом сообщает департамент образования и науки региона.

Http://www.adm44.ru Центр

Центр работает на базе Костромского торгово-экономического колледжа. Его основной задачей станет формирование коротких образовательных программ для обучения школьников, студентов и взрослых. Длительность таких программ будет составлять не боле 6 месяцев. При этом, заказчиком программ будет выступать бизнес, заинтересованный в подготовке специалистов по тому или иному профилю.

Отметим, что средства на создание структуры региону в рамках национального проекта «Образование» выделил федеральный бюджет. На ремонт помещений и закупку необходимого оборудования, в том числе компьютеров, ушёл 21 млн рублей. В год в ЦОПП могут обучаться как минимум 4 тысячи людей. Торжественное открытие центра состоится 6 сентября. В этот день бизнесменам, студентам и школьникам покажут возможности вновь созданной структуры.