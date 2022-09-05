Новая Усмань, Воронежская область, 5 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Памятную доску Кириллу Уляшеву, погибшему в ходе специальной военной операции, установили в Отрадненской средней школе в Новоусманском районе Воронежской области, сообщили 5 сентября в пресс-службе администрации района.

Телеграм-канал администрации Новоусманского района Открытие мемориальной доски

«Кириллу навсегда останется двадцать лет. Он был одним из первых наших ребят, оказавшихся в зоне проведения специальной военной операции, погиб 27 февраля как герой ради мира для нашей страны, ради того, чтобы планам современных нацистов не дано было осуществиться. Вечная ему память и вечная слава!» — сказал на церемонии открытия доски глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.

Кирилл Уляшев служил в 104-м Гвардейском десантно-штурмовом полку. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии ефрейтор Уляшев награжден Орденом Мужества (посмертно).

Доску установили на фасаде школы, которую совсем недавно окончил Кирилл.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие ученики школы, юнармейцы, педагоги и сестра Кирилла Уляшева.