Ульяновск, 5 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. МУП «Ульяновскводоканал» планирует взять в кредит 65 млн рублей под залог недвижимости. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» (г. Ульяновск), которому понадобился кредит (открытие кредитной линии) в размере 65 млн рублей. Как следует из документации, кредит будет выдан на два года на пополнение оборотных средств.

Заёмщик предоставит кредитору в залог недвижимое имущество — в частности, административно-бытовой комплекс, две производственные базы, здание хозяйственного блока бытовых помещений и тёплой стоянки для спецтехники, гараж, склад.

Начальная цена контракта составила17 745 000 рублей, шаг аукциона — 0,5-5% от начальной цены.

Заявки завершит принимать 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области столичный муниципальный «Ульяновскводоканал» готов потратить более 142 млн рублей на энергосервисный контракт.