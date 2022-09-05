Уфа, 5 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Запрет на посещение лесов прекращает действовать с 6 сентября в Башкирии. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плакаты «Берегите лес!»

«Однако после снятия ограничений не стоит забывать о правилах безопасности, чтобы не потеряться в лесу. Кроме того, в регионе сохраняется пожароопасность, поэтому нужно соблюдать правила пользования огнем», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что запрет на посещение лесов в Башкирии начал действовать с 23 августа.