В Башкирии анонсировали прекращение действия запрета на посещение лесов
Уфа, 5 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Запрет на посещение лесов прекращает действовать с 6 сентября в Башкирии. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Плакаты «Берегите лес!»
«Однако после снятия ограничений не стоит забывать о правилах безопасности, чтобы не потеряться в лесу. Кроме того, в регионе сохраняется пожароопасность, поэтому нужно соблюдать правила пользования огнем», — сообщает пресс-служба.
Сообщается, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим.
РанееИА REGNUM сообщало о том, что запрет на посещение лесов в Башкирии начал действовать с 23 августа.