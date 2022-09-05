Москва, 5 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Сделка по продаже Сбербанк Швейцария (Sberbank Switzerland AG) европейской инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA, закрытая на прошлой неделе, является логичным решением, полагают эксперты Прайм. Напомним, Сбербанк закрыл сделку по продаже Sberbank Switzerland AG швейцарской инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA, которая станет новым мажоритарным акционером. Информация о планах российского гиганта расстаться с этим активом появилась в начале лета, но после введения блокирующих санкций Швейцарией сделка оказалась под вопросом. Также Сбербанк сообщил о закрытии сделки по казахстанской дочке. Как сообщалось, оба дочерних банка продолжат свою работу, но под крылом других холдингов.

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«Конечно, санкции со стороны недружественных стран могли вынудить Сбер пойти на продажу своих активов в Казахстане и Швейцарии, — отметил экономист, консультант по финансам Лазарь Бадалов. — Но в тоже время нельзя забывать, что последние годы Сбер последовательно распродавал свои зарубежные активы, делая акцент на развитии как экосистемы, а не транснационального банка. Учитывая кризисные явления в современной мировой финансовой системе, а также санкции, такая стратегия Сбера полностью себя оправдывает».

«Безусловно, продажа казахстанских активов — это адекватная реакция на санкционное давление», — считает доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский. Он добавил, что положительным фактом является то, что Сбер в текущий момент столкнувшись с санкционным давлением, диверсифицировал риски негативного воздействия на свой имидж за рубежом и не допустил распродажи активов по бросовым ценам.

Соглашается с коллегами и старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа. Он уверен, что в условиях турбулентности и риска потери активов на внешних рынках, а также сильного оттока клиентской базы, логичным шагом видится аккумуляция активов в направлении развития группы на внутреннем рынке и создание новых продуктов. «Тем более что уход многих зарубежных компаний открывает большие возможности для развития новых направлений, и учитывая профессиональный подход и опыт Сбера, имеются хорошие шансы для освоения перспективных и коммерчески выгодных направлений», — заявил эксперт.

Специалисты отдельно отметили оперативность проведения сделок и то, что стороны смогли договориться, чтобы банки продолжили свою работу и сохранили команду. «Теперь Сберу ничего не мешает сосредоточиться на внутреннем рынке и развивать активы внутри страны», — полагает автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.