Калининград, 5 сентября 2022, 11:42 — REGNUM Победительница конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Алена Беликова приступила к работе в должности заместителя министра развития инфраструктуры Калининградской области. Ей предстоит заниматься автоматизацией процессов управления дорожным движением и координировать деятельность автомобильного, железнодорожного, морского и авиационного транспорта в регионе.
К исполнению обязанностей в качестве заместителя министра развития инфраструктуры Калининградской области — начальника департамента развития транспортного комплекса, дорожной деятельности и организации дорожного движения Алена Беликова приступила в понедельник, 5 сентября 2022 года.
В новой должности Алене Беликовой предстоит курировать ремонт, содержание и развитие автодорог, заниматься пригородными и междугородними пассажирскими перевозками, внедрять интеллектуальную транспортную систему и автоматизировать процессы управления дорожным движением, координировать деятельность железнодорожного, авиационного и морского транспорта в регионе.
Алена Беликова в 2010 году окончила Российский федеральный университет имени И. Канта по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». Потом преподавала и вела научные исследования в сфере дорожного движения. В 2015–2017 годах занималась организацией межмуниципальных автобусных перевозок в Министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, где с 2017 по 2022 год руководила калининградским автовокзалом.
Также в 2017–2019 годах на общественных началах была заместителем председателя Молодежного правительства Калининградской области — министром развития инфраструктуры. Сейчас учится в аспирантуре БФУ им. И. Канта: ее научные исследования связаны с использованием гибридных интеллектуальных систем для планирования движения пассажирского транспорта.
В 2021 году Алена Беликова стала полуфиналисткой конкурса управленцев «Лидеры России», а в 2022 году — победительницей (трек «Государственное управление»). 7 июня 2022 года представительница Калининграда вместе с другими победителями конкурса была приглашена в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства выразил уверенность, что ее деятельность в новой должности, занять которую накануне Алене Беликовой предложил губернатор Антон Алиханов, принесет ощутимую пользу Калининградской области и стране в целом.
Алена Беликова отмечает, что ей немного жаль расставаться со своей прежней работой на автовокзале Калининграда, который она возглавляла на протяжении пяти лет: «Конечно, жаль. Именно это чувство было в моей душе доминирующим на протяжении последних недель. Столько сделано за пять лет, и коллектив уже родной. Но пришло время двигаться дальше».