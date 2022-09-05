Калининград, , 11:42 — REGNUM Победительница конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Алена Беликова приступила к работе в должности заместителя министра развития инфраструктуры Калининградской области. Ей предстоит заниматься автоматизацией процессов управления дорожным движением и координировать деятельность автомобильного, железнодорожного, морского и авиационного транспорта в регионе.

Алена Беликова АНО «Россия — страна возможностей»

К исполнению обязанностей в качестве заместителя министра развития инфраструктуры Калининградской области — начальника департамента развития транспортного комплекса, дорожной деятельности и организации дорожного движения Алена Беликова приступила в понедельник, 5 сентября 2022 года.

«Калининградская область сегодня столкнулась с серьезными транспортно-логистическими задачами. Буквально несколько дней назад президент страны и губернатор области обсудили вопросы транспортной доступности региона. Для решения этих задач нужно много энергии, сил, нужен критический взгляд, креативный подход и сильная команда, поэтому молодые лидеры очень востребованы. Алена более 10 лет работает в транспортной сфере, из них более пять лет занимается управлением пассажирскими перевозками. Эта работа «на земле» — непосредственно с пассажирами, выстраиванием удобных маршрутов — дала Алене большой опыт и понимание специфики отрасли. Как наставник, с вниманием прислушиваюсь к ее идеям и инициативам, и уверен, что новая должность откроет для нее все возможности для комплексного развития транспортной инфраструктуры региона», — отметил помощник Президента России Игорь Левитин .

В новой должности Алене Беликовой предстоит курировать ремонт, содержание и развитие автодорог, заниматься пригородными и междугородними пассажирскими перевозками, внедрять интеллектуальную транспортную систему и автоматизировать процессы управления дорожным движением, координировать деятельность железнодорожного, авиационного и морского транспорта в регионе.

«Приоритетные задачи мы обсуждали с губернатором Антоном Андреевичем Алихановым . В первую очередь, конечно, сейчас важна проблема транзита грузов в Калининградскую область, которую нужно постоянно держать на контроле и оперативно реагировать на изменение ситуации. Вместе с коллегами мы будем предлагать Губернатору варианты решений, чтобы обеспечить безопасность нашего региона», — сообщила победительница четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Алена Беликова.

Алена Беликова в 2010 году окончила Российский федеральный университет имени И. Канта по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». Потом преподавала и вела научные исследования в сфере дорожного движения. В 2015–2017 годах занималась организацией межмуниципальных автобусных перевозок в Министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, где с 2017 по 2022 год руководила калининградским автовокзалом.

Также в 2017–2019 годах на общественных началах была заместителем председателя Молодежного правительства Калининградской области — министром развития инфраструктуры. Сейчас учится в аспирантуре БФУ им. И. Канта: ее научные исследования связаны с использованием гибридных интеллектуальных систем для планирования движения пассажирского транспорта.

«Еще после окончания университета мне хотелось работать в Правительстве региона. Когда я впервые пришла работать в министерство, честно скажу, не разочаровалась: мне все понравилось и было достаточно легко. А сейчас, имея опыт управления предприятием с коммерческой составляющей, будет еще интереснее, — отметила Алена Беликова, — Я родилась в Калининграде, всегда здесь жила и не собираюсь никуда уезжать. На старте нового профессионального витка меня вдохновляет возможность сделать что-то достойное региона и своих земляков. Без этой сверхзадачи работать на госслужбе невозможно. Госслужба — это идея. И для меня она заключается в том, как бы банально это ни звучало, чтобы сделать мир лучше, а жизнь — комфортнее, удобнее и немного проще».

В 2021 году Алена Беликова стала полуфиналисткой конкурса управленцев «Лидеры России», а в 2022 году — победительницей (трек «Государственное управление»). 7 июня 2022 года представительница Калининграда вместе с другими победителями конкурса была приглашена в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства выразил уверенность, что ее деятельность в новой должности, занять которую накануне Алене Беликовой предложил губернатор Антон Алиханов, принесет ощутимую пользу Калининградской области и стране в целом.

Алена Беликова отмечает, что ей немного жаль расставаться со своей прежней работой на автовокзале Калининграда, который она возглавляла на протяжении пяти лет: «Конечно, жаль. Именно это чувство было в моей душе доминирующим на протяжении последних недель. Столько сделано за пять лет, и коллектив уже родной. Но пришло время двигаться дальше».