Казань, 5 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В столице Татарии в новом учебном году изменений в стоимости комплексов школьного меню не планируется. Об этом сообщает Департамент продовольствия и социального питания Казани.

ИА REGNUM Школьное питание

Для учащихся младших классов в казанских школах организовано бесплатное горячее питание. Дети за дополнительную плату могут приобрести завтрак или полдник (30 рублей), а также суп (16 рублей).

С 1 сентября для школьников 1-4 классов завтраки состоят из двух комплексов на выбор. В первый комплекс вошли салаты, овощи, вторые блюда, гарнир, напитки и хлеб, во второй — сыр, масло сливочное, каши, макаронные или изделия из творога, напиток, хлеб, кисломолочная продукция. Несколько раз в неделю в оба комплекса могут быть включены фрукты.

Выбор за одним из комплексов в письменном виде подтверждают родители учащихся.

Комплексный обед для учеников 5-11 классов стоит 48 рублей, по меню свободного выбора — 73 рубля.

Старшеклассникам предоставляется льгота на питание в размере 8,3 рубля в день. Порядка 18% школьников среднего и старшего звена из малообеспеченных семей бесплатно питаются за счет муниципального бюджета.

Как передавало ИА REGNUM, за лето удалось отремонтировать пищеблоки в 30 школах Казани, обустроить обеденный зал в новом корпусе гимназии №18.

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