Новокузнецк, Кемеровская область, 5 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В школе №50 Новокузнецка 5 сентября состоялось открытие мемориальной доски погибшему в специальной военной операции военнослужащему Дмитрию Бурчику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация Новокузнецка Открытие мемориальной доски погибшему в СВО военнослужащему Дмитрию Бурчику. Новокузнецк, Кемеровская область

По данным мэрии, боец остался прикрывать товарищей огнём, когда его подразделение попало в засаду. В ходе боестолкновения Дмитрий был ранен в ногу.

«Его смогли вытащить, погрузили в вертолёт и повезли в госпиталь, но, увы, кровотечение оказалось слишком сильным. Дмитрий награжден посмертно орденом Мужества», — отметили в администрации.

Похороны бойца прошли 17 марта в Новокузнецке. Памятная доска установлена на фасаде школьного здания.