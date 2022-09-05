Хартум, 5 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Правительство Судана подвело итоги наводнения, обрушившегося на страну в последние недели августа. Об этом 5 сентября сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на Верховный комитет по чрезвычайным ситуациям Судана.

Https://twitter.com/AlArabiya_Taqs Наводнение

По последним данным, в 11 провинциях страны жертвами наводнения стали 112 человек, ещё 115 человек получили ранения. В заявлении отмечается, что общее количество полностью разрушенных домов достигло 34 944, а 49 966 домов обрушились частично.

Власти Судана также отмечают, что паводки разрушили дороги в ряде регионов страны и в крупных городах. Это привело к тому, что пострадавшие районы до сих пор находятся на грани голода.

Снабжения осуществляют военные вертолёты ВВС Судана.