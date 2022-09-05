Кустанай, Казахстан, 5 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания в Кустанайской области заслушал доклады о тушении лестных пожаров в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Касым-Жомарт Токаев призвал извлечь соответствующие уроки из произошедшего и дал оперативному штабу ряд конкретных поручений», — говорится в сообщении.

Президент также заявил, что всем пострадавшим оказывают помощь. Их переселили в безопасные места. Токаев также поручил разработать меры по восстановлению лесов и профилактике дальнейший пожаров.

Напомним, глава Казахстана прибыл в Кустанайскую область, чтобы ознакомиться с ходом работ по тушению лесных пожаров. С огнём в регионе борются четвёртый день. В регионе ввели режим ЧП.