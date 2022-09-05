Владивосток, 5 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Порядка 40 договорённостей намерены заключить представители делегации Якутии на VII Восточном экономическом форуме. Общая сумма инвестиций в проекты, как ожидается, составит 330 млрд рублей, сообщила ЯСИА министр экономики республики Майя Данилова.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

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В том числе будут заключаться соглашения с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. В планах также договорится с инвесторами о жилой застройке кварталов «Звездный» и Lena Pillars в Якутске.

«Кроме этого, планируется подписать концессионное соглашение на строительство четырёх нефтебаз в арктической зоне республики, которые также были обозначены в рамках ПМЭФ. Будет также подписано концессионное соглашение на строительство адаптивного комплекса в Якутске. Это будет наш совместный проект с «ПроШколой». С учетом этого нового соглашения будет построено 10 школ в период до 2025 года», — отметила Майя Данилова.

Как сообщало ИА REGNUM, на ВЭФ уже письменно закреплена договорённость создать нефтеналивной терминал и предприятие по сжижению газа в селе Павловск Мегино-Кангалакского района Якутии. В строительство предприятия вложат 6 млрд рублей.