Якутия намерена подписать на VII ВЭФ соглашения на 330 млрд рублей
Владивосток, 5 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Порядка 40 договорённостей намерены заключить представители делегации Якутии на VII Восточном экономическом форуме. Общая сумма инвестиций в проекты, как ожидается, составит 330 млрд рублей, сообщила ЯСИА министр экономики республики Майя Данилова.
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В том числе будут заключаться соглашения с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. В планах также договорится с инвесторами о жилой застройке кварталов «Звездный» и Lena Pillars в Якутске.
Как сообщало ИА REGNUM, на ВЭФ уже письменно закреплена договорённость создать нефтеналивной терминал и предприятие по сжижению газа в селе Павловск Мегино-Кангалакского района Якутии. В строительство предприятия вложат 6 млрд рублей.