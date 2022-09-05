Ижевск, 5 сентября 2022, 11:37 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий считает, что переговоры с киевским режимом можно возобновить на условиях Москвы.
«Переговоры были сорваны. Сейчас их можно возобновить, но только на условиях Москвы. Мы закончим только после зачистки всей этой нацистской нечисти», — заявил Слуцкий в ходе встречи со студентами в Ижевске.
Парламентарий напомнил, что переговорный процесс был сорван киевским режимом в начале специальной военной операции, хотя в какой-то момент практически удалось прийти к соглашению. Сторона не хотела лишь отказываться от таких национальных героев, как Бандера или Шухевич.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что Россия готова рассматривать переговорный процесс, если [б. УССР] «будет готов к безоговорочной капитуляции, если [б. УССР] будет готов к качественному сокращению своих вооружённых сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации — освобождению от нацизма территории [б. УССР]».
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