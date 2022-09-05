Ижевск, 5 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий считает, что переговоры с киевским режимом можно возобновить на условиях Москвы.

Государственная дума Леонид Слуцкий

«Переговоры были сорваны. Сейчас их можно возобновить, но только на условиях Москвы. Мы закончим только после зачистки всей этой нацистской нечисти», — заявил Слуцкий в ходе встречи со студентами в Ижевске.

Парламентарий напомнил, что переговорный процесс был сорван киевским режимом в начале специальной военной операции, хотя в какой-то момент практически удалось прийти к соглашению. Сторона не хотела лишь отказываться от таких национальных героев, как Бандера или Шухевич.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что Россия готова рассматривать переговорный процесс, если [б. УССР] «будет готов к безоговорочной капитуляции, если [б. УССР] будет готов к качественному сокращению своих вооружённых сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации — освобождению от нацизма территории [б. УССР]».