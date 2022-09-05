Донецк, 5 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Открытость органов власти очень важна для нас, сообщил в телеграм-канале 5 сентября глава ДНР Денис Пушилин, комментируя известие о том, что российское правительство определило соцсети, где органы власти будут обязаны вести официальные аккаунты. По его словам, такое же правило вводится в ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Социальные сети

«Социальные сети на данный момент — один из наиболее значимых каналов оперативного взаимодействия с жителями Республики. Поддерживаю очень верное решение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Такие же требования вводим и у нас в Республике. Большинство ведомств имеют аккаунты, но необходимо уделить повышенное внимание актуальности информации и оперативной коммуникации с пользователями соцсетей. Будем мониторить эту деятельность и делать выводы со всеми вытекающими последствиями о том, насколько эффективно используется этот канал взаимодействия с людьми», — подчеркнул Денис Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что с 1 декабря российские органы власти будут обязаны вести аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», 5 сентября заявили в правительстве.

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