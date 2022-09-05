Екатеринбург, , 11:37 — REGNUM В Свердловской области увеличилось количество прибывших в регион иностранцев. Об этом заявил журналистам замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону Александр Блинов.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С начала года их приехало 148 650 человек. Это больше такого же периода 2021 года в полтора раза, пишет Накануне.ru. Увеличение показателей внешней миграции вызвано отменой коронавирусных ограничений и возобновлением с некоторыми странами транспортного сообщения.

98% прибывших — это граждане государств с безвизовым порядком въезда. 48% из них прибыли из Таджикистана, 28% — из Узбекистана, а ещё 12% — из Киргизии.