Москва, 5 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. С января 2023 года Россия и Иран отменят групповые визы для туристов. Об этом сегодня, 5 сентября, заявила глава управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари, передают РИА Новости.

Иран

По её словам, безвизовый режим с будущего года вводится для групп туристов численностью от пяти до 50 человек сроком на 15 дней.

«На основании ранее согласованного правительствами Ирана и России соглашения гражданам этих государств не потребуется групповая виза», — отметила Аждари.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран готов приступить к отмене виз для российских граждан, заявил в июне 2022 года министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан.

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