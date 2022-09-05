София, , 11:36 — REGNUM Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ), Митрополит Софийский Неофит в экстренном порядке был госпитализирован в одну из центральных клиник столицы Болгарии Софии. Об этом 5 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Скорая помощь (сс) Patrick Denker

Согласно официальной информации, причиной отправки клирика в больницу стало обострение его хронического заболевания. На сегодняшний день состояние здоровья 76-летнего церковного лидера оценивается как стабильное.

Напомним, Неофит (в миру — Симеон Димитров) является последовательным сторонником сближения Болгарии с Российской Федерацией. Он выступает за сохранение памятников русской культуры на болгарской территории, а также развитие дипломатических связей между Софией и Москвой.