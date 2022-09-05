Чебоксары, 5 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Чувашия увеличила выплаты добровольцам именного батальона «Атăл» («Волга») с 200 тыс. до 300 рублей после анализа принятых финансовых решений в других регионах. Помимо этого, бойцы будут выполнять «очень важную государственную задачу» — бороться «с фашизмом и нацизмом» на территории [б. УССР], где строят «своё будущее на искажённом прошлом». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, подводя итоги недели.

Duma.gov.ru Олег Николаев

Одной из основных тем стало увеличение размера единовременной выплаты добровольцам связи «Атăл», которые примут участие в военной спецоперации России, с первоначальных 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Глава республики пояснил, что этому предшествовало изучение решений в других регионах, в том числе увеличение выплат до 300 тыс. рублей в соседних Ульяновской, Пензенской областях и Татарии. Он также добавил, что для чувашского бюджета «эта сумма посильна, а ребятам и их семьям будет существенная подмога».

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«Ответ на вопрос о том, зачем мы это делаем, простой. Добровольцы именного батальона «Атăл» выполняют очень важную государственную задачу: это борьба с фашизмом и нацизмом на территории [б. УССР]. И здесь надо сказать о двух очень важных вещах. Первое — это славное продолжение традиций наших прадедов, которые выполняли аналогичную миссию в стрелковых дивизиях, сформированных на территории Чувашской Республики [в годы Великой Отечественной войны].

Второе — эта миссия, которая сегодня выполняется далеко за пределами Чувашии, позволит, скажем так, искоренить зло на дальних подступах и не дать ему войти в умы наших детей. Это страшно, когда мы видим последствия подобной многолетней работы на территории [б. УССР], где дети не знают своей истории, пренебрегают поступками предков, а самое главное — строят своё будущее на искажённом прошлом. Это страшно», — сказал Олег Николаев.

По его словам, в результате спецоперации формируется «совершенно иное пространство для наших детей».

«А самое главное — можно сказать, что снова спасаем мир», — отметил глава республики.

Он также подчеркнул, что добровольцы выполняют миссию в составе именного батальона «очень важную, сложную, но при этом очень необходимую миссию», поэтому, «несомненно, заслуживают всяческой поддержки».

Напомним, ранее Олег Николаев заявлял, что [на территории б. УССР] «за 30 лет смогли сформировать мышление людей за счёт переписывания истории, искажения фактов, которые происходили в стране, нашей общей стране — в СССР, потому что [б. УССР] была частью этого большого государства».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Чувашии сформировали ещё одну партию гуманитарной помощи батальону «Атăл». Переданы внедорожник, квадрокоптеры, медикаменты и другие предметы.

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