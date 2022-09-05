«В [б. УССР] строили будущее на искажённом прошлом» — глава Чувашии
Чебоксары, 5 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Чувашия увеличила выплаты добровольцам именного батальона «Атăл» («Волга») с 200 тыс. до 300 рублей после анализа принятых финансовых решений в других регионах. Помимо этого, бойцы будут выполнять «очень важную государственную задачу» — бороться «с фашизмом и нацизмом» на территории [б. УССР], где строят «своё будущее на искажённом прошлом». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, подводя итоги недели.
Одной из основных тем стало увеличение размера единовременной выплаты добровольцам связи «Атăл», которые примут участие в военной спецоперации России, с первоначальных 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Глава республики пояснил, что этому предшествовало изучение решений в других регионах, в том числе увеличение выплат до 300 тыс. рублей в соседних Ульяновской, Пензенской областях и Татарии. Он также добавил, что для чувашского бюджета «эта сумма посильна, а ребятам и их семьям будет существенная подмога».
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По его словам, в результате спецоперации формируется «совершенно иное пространство для наших детей».
Он также подчеркнул, что добровольцы выполняют миссию в составе именного батальона «очень важную, сложную, но при этом очень необходимую миссию», поэтому, «несомненно, заслуживают всяческой поддержки».
Напомним, ранее Олег Николаев заявлял, что [на территории б. УССР] «за 30 лет смогли сформировать мышление людей за счёт переписывания истории, искажения фактов, которые происходили в стране, нашей общей стране — в СССР, потому что [б. УССР] была частью этого большого государства».
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Чувашии сформировали ещё одну партию гуманитарной помощи батальону «Атăл». Переданы внедорожник, квадрокоптеры, медикаменты и другие предметы.
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