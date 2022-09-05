Асадабад, Афганистан, , 11:34 — REGNUM В Афганистане 4 сентября террорист-смертник устроил взрыв у входа в управление безопасности уезда Хас-Кунар. Об этом местные источники сообщили Afghanistan International

Взрыв Clker.com

Однако Наджибулла, глава отдела информации и культуры провинции Кунар, добавил, что террорист был уничтожен силами группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не достигнув цели.

По его словам, в результате инцидента погиб только сам нападавший, больше никто не пострадал.

Однако местные источники говорят, что взрыв был слышен в отдалённых районах, и что нападение, вероятно, привело к жертвам.