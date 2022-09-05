Тбилиси, , 20:13 — REGNUM Руководитель грузинского представительства Национального демократического института по международным делам (NDI) США (организация, признанная в РФ нежелательной) Лора Торнтон заявила, что правительство Грузии должно сделать выбор между Бидзиной Иванишвили и реформами, которые необходимо провести, сообщает 5 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я очень разочарована тем, что в последнее время я слышала заявления о том, что для Грузии больше не является целью продвижение по европейскому пути. Мы должны противостоять Кремлю и России. Эта риторика очень сбивает с толку, она посылает противоречивые сигналы. С одной стороны, грузинское правительство заявляет, что их план состоит в том, чтобы интегрироваться с Западом, чтобы стать членом Европейского Союза, но в то же время конкретные лидеры оскорбляют посла США, депутатов Европарламента. … очень странно, почему они это делают. Этим решением Грузию загнали в угол — если они понимают, что деолигархизация важна, они должны внести изменения. Ранее я говорила, что Грузия стоит на перепутье: будете ли вы защищать Бидзину Иванишвили или проводить демократические реформы. Осознание этого стало бы отрезвляющим сигналом для Грузии», — заявила Торнтон.

Напомним, что на Западе считают Иванишвили «пророссийски настроенным» олигархом, мешающим Грузии идти по «демократическому пути» развития.