Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выставлено на продажу 3,1 тыс. земельных участков у воды под индивидуальную жилищную стройку (ИЖС). Их средняя стоимость — 18,5 млн рублей, сообщили 5 сентября в пресс-службе компании Shvyrkov agency.

Елена Молчанова ИА REGNUM Дом на берегу реки в Ленобласти

При этом количество земельных участков у воды площадью от 20 соток и статусом ИЖС в Петербурге и Ленобласти составляет всего 293 единицы.

«Разброс цен на большие участки этого формата у воды огромен. Средняя стоимость предложения в августе 2022 года находилась на уровне 18,5 млн рублей», — добавили в агентстве.

Так, самый доступный участок со статусом ИЖС у воды расположен в 149 км от КАД Петербурга. Его площадь 25 соток, оценён в 140 тыс. рублей. Наиболее дорогой объект со статусом ИЖС у воды продаётся за 750 млн рублей.

«Этот бюджет позволит приобрести участок площадью 3,8 га в черте Санкт-Петербурга», — отметили в компании.