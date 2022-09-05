Сеул, , 11:34 — REGNUM Почти каждый второй житель Южной Кореи употребляет пищевые добавки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 44,9% жителей страны употребляют витамины, пробиотики, кальций и другие пищевые добавки.

В управлении отмечают, что данный показатель с каждым годом продолжает расти. Так, например, в 2018 доля южнокорейцев, употребляющих пищевые добавки, составляла 32,1%, в 2019 году — 41,5%.

Эксперты отмечают, что среди женщин доля употребляющих витамины и добавки значительно выше (45,7%), чем среди мужчин (37,5%). Популярность добавок наблюдается во всех возрастных категориях.

Чаще всего пищевые добавки употребляют дети до двух лет (56,1%). За ними следуют лица в возрасте 50-65 лет (51%), дети в возрасте 3-5 лет (48,3%), лица старше 65 лет (46,5%), лица 30-49 лет (44,7%).

Отмечается, чаще всего жители страны пьют поливитамины и минералы (22,3%), пробиотики (14,5%), омега-3 (12,2%), витамин С (9%), кальций (5,7%).