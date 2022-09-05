Подгорица, , 11:33 — REGNUM Агентство кредитных рейтингов Standard & Poor’s (S&P) подтвердило стабильные перспективы Черногории, сохранив при этом рейтинг «В/В», сообщило министерство финансов.

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В минфине отмечают, что помимо влияния на статус государства в международных финансовых институтах, поддержание рейтинга обеспечивает безопасность отечественного банковского сектора.

«В отчете оценивается, что денежные резервы правительства покроют большую часть его финансирования в 2022 году, а также что государство будет иметь конструктивные отношения с международными финансовыми институтами, чтобы сбалансировать все недостатки внешнего финансирования в 2023 году», — отмечается в заявлении.

По оценкам этого кредитного агентства, реальный темп роста ВВП Черногории составит 4,5 процента в 2022 году за счет доходов от туризма и притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в то время как перспективы на 2023 год более неопределенны из-за растущей инфляции, которая снижает потребление.