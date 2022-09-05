Джакарта, , 11:33 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что власти Индонезии и Филиппины договорились укреплять сотрудничество в области охраны и безопасности вод в приграничных районах, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В области обороны и безопасности мы призываем к укреплению сотрудничества в целях охраны и безопасности вод в приграничных районах», — заявил Джоко Видодо в заявлении для прессы после двусторонней встречи с президентом Филиппин.

Президент Индонезии приветствовал подписание соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности между Индонезией и Филиппинами. Глава государства также был рад, что Индонезия, Филиппины и Малайзия продлили трехстороннее соглашение о сотрудничестве между тремя странами.

Индонезия и Филиппины также договорились укреплять сотрудничество в пограничном секторе. Стороны договорились пересмотреть два соглашения о безопасности границ: соглашение о пересечении границ и соглашение о пограничном патрулировании.

«Мы также стремимся ускорить переговоры о континентальных границах на основе UNCLOS 1982 года», — добавил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо хочет, чтобы индонезийские компании имели больше возможностей для развития бизнеса на Филиппинах.

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