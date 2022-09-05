Ижевск, , 11:33 — REGNUM Центризбирком Удмуртии принял решение об аннулировании регистрации кандидата на должность главы республики Георгия Лещева, который выдвигался от партии «Зеленая альтернатива». Об этом сообщает пресс-служба ЦИК республики в социальных сетях.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что решение принято избирательной комиссией на основании письменного заявления кандидата.

Таким образом, в выборах главы республики примут участие пять кандидатов. От «Единой России» выдвигается глава Удмуртии Александр Бречалов, от ЛДПР — Тимур Ягафаров, от КПРФ — Александр Сыров, от «Справедливой России — За правду» - Вадим Белоусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, еще до завершения процесса регистрации кандидатов на пост главы Удмуртии с выборов снялся политтехнолог Сергей Антонов от «Партии возрождения России». Выдвигавшийся от «Коммунистов России» Юрий Мишкин не представил в ЦИК республики необходимый комплект документов.

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