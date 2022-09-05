Южно-Сахалинск, 5 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. На погоду на Сахалине 6 и 7 сентября будет оказывать влияние тайфун «Хиннамнор», сообщили на сайте «Сахалинского УГМС».

Admnvrsk.ru Ливень

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Дожди и ветер от сильного до штормового тайфун принесёт на большую часть Сахалина и юг Курильских островов.

Температура воздуха ночью составит +10° — +15°, днём от 14° до 20°.

Дожди прекратятся к концу недели.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Хиннамнор» был переквалифицирован в супертайфун после приближения к берегам Китая, а уровень чрезвычайного реагирования был повышен до третьего по величине по четырехуровневой шкале.