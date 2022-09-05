Краснодар, , 11:30 — REGNUM Пожарная опасность пятого и четвёртого классов объявлена на территории ряда районов Краснодарского края 5 и 6 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Лесной пожар Mchs.gov.ru

По прогнозу синоптиков, 5 и 6 сентября чрезвычайная пожарная опасность (пятого класса) ожидается местами в юго-восточных районах, в северной половине края, юго-западных и центральных районах, за исключением Краснодара. Местами в регионе, в том числе на Черноморском побережье, прогнозируется высокая пожарная опасность (четвёртого класса).

В МЧС уточнили, что за последние сутки в регионе зарегистрировано 26 термоточек, 17 подтверждены. За сутки пожарные девять раз выезжали на тушение загоревшейся сухой травы.