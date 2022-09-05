Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 11:30 — REGNUM В Кемеровской области подростка подстрелили из пневматического оружия. Инцидент произошёл вечером 4 сентября в городе Ленинск-Кузнецкий, сообщает портал NGS42.

Пневматический пистолет ru.torange.biz

Сигнал в полицию поступил из больницы, куда поступил 14-летний школьник с ранением в области поясничного отдела позвоночника. По данным полиции, во время прогулки с друзьями он почувствовал боль в спине и рассказал об этом матери.

«Предварительно установлено, что ему причинено ранение из пневматического оружия. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на поиск злоумышленника», — прокомментировали в региональном управлении МВД.

Тяжесть причинённого вреда здоровью мальчика определять судмедэксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошёл в соседней Хакасии 24 августа. Неизвестный выстрелил из пневматического оружия в 12-летнюю девочку, шедшую в магазин. к 5 сентября подозреваемый был задержан.

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