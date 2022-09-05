В Кузбассе школьника подстрелили из пневматического оружия
Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 5 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области подростка подстрелили из пневматического оружия. Инцидент произошёл вечером 4 сентября в городе Ленинск-Кузнецкий, сообщает портал NGS42.
Сигнал в полицию поступил из больницы, куда поступил 14-летний школьник с ранением в области поясничного отдела позвоночника. По данным полиции, во время прогулки с друзьями он почувствовал боль в спине и рассказал об этом матери.
«Предварительно установлено, что ему причинено ранение из пневматического оружия. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на поиск злоумышленника», — прокомментировали в региональном управлении МВД.
Тяжесть причинённого вреда здоровью мальчика определять судмедэксперты.
Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошёл в соседней Хакасии 24 августа. Неизвестный выстрелил из пневматического оружия в 12-летнюю девочку, шедшую в магазин. к 5 сентября подозреваемый был задержан.
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