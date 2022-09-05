Подгорица, 5 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Учебный год для примерно 94 000 черногорских учащихся начинается 5 сентября. Спустя два пандемийных года занятия снова будут длиться 45 минут.

ИА REGNUM Начало учебного года

Защитные маски, рекомендованные Институтом общественного здравоохранения, которые были обязательными в течение предыдущих двух лет, будут использоваться только по желанию.

В течение августа были розданы бесплатные учебники для учащихся с 1 по 9 класс, а ученикам старших классов пришлось самостоятельно покупать книги.