Прага, , 11:27 — REGNUM «Зима смут», способная привести к смене власти во многих странах Запада, началась в чешской столице, пишет консервативный публицист Род Дрейер в статье, вышедшей 3 сентября в The American Conservative.

Зима Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Он напомнил, что в Праге на акции против правительства 3 сентября вышли десятки тысяч чехов. По оценкам полиции, около 70 тыс. человек заполнили Вацлавскую площадь в центре чешской столицы с плакатами, осуждающими членство страны в Европейском союзе и военном союзе НАТО.

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«Премьер-министр Чехии назвал все это сборищем сочувствующих России и обманутых. Русские этим пользуются? Конечно, они пользуются! Но факт остается фактом: жизнь в Чехии стала очень тяжелой с экономической точки зрения», — подчеркнул Дрейер.