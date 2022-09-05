Прага, 5 сентября 2022, 11:27 — REGNUM «Зима смут», способная привести к смене власти во многих странах Запада, началась в чешской столице, пишет консервативный публицист Род Дрейер в статье, вышедшей 3 сентября в The American Conservative.
Он напомнил, что в Праге на акции против правительства 3 сентября вышли десятки тысяч чехов. По оценкам полиции, около 70 тыс. человек заполнили Вацлавскую площадь в центре чешской столицы с плакатами, осуждающими членство страны в Европейском союзе и военном союзе НАТО.
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