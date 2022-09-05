Владивосток, 5 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Приморье на 313 площадках 3 сентября все желающие писали «Диктант Победы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Александр Полегенько ИА REGNUM «Диктант Победы»

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Диктант писали в офлайн- и онлайн-форматах на открытых и закрытых площадках: в школах, вузах, музеях и библиотеках, в воинских частях и на кораблях. Всего приняли участии более 15 тыс. приморцев.

«Победители диктанта на федеральном уровне смогут посетить парад Победы в Москве — с проживанием и приобретением авиабилетов туда и обратно. Региональные победители получат ценные подарки и почетные грамоты от «Единой России». А учащиеся старших классов смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы», — пояснила региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Законодательного собрания Приморья Анна Алеко.

По уже сложившейся традиции значительная часть из 20 вопросов была федеральной, общей для всей страны, а пять из них были посвящены истории регионов в годы Великой Отечественной войны.

Отличительной особенностью «Диктанта Победы» в этом году стало тематическое расширение, позволившее затронуть события Второй мировой войны на Дальнем Востоке.

«Недружественные страны сейчас хотят отменить все заслуги России перед мировым сообществом, Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне, переписать историю. В этих условиях «Диктант Победы» — важное мероприятие в патриотическом воспитании молодежи, он позволяет сохранить историческую память, передать знания подрастающему поколению», — добавил директор департамента внутренней политики края Захар Овчинников.

Как сообщало ИА REGNUM, члены экипажа российского сегмента Международной космической станции приняли участие в исторической акции «Диктант Победы».