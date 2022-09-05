Москва, , 11:26 — REGNUM Бумеранг санкций стал создавать напряжение в политической системе Запада, но пока только в европейских странах, отметил член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Праге на Вацлавской площади собрался многолюдный митинг, участники которого требуют отправить в отставку правительство Чехии. Участники акции протеста заявляют, что нынешние чешские власти ведут политику, которая оборачивается максимальным ростом цен на энергию.

«Прошедший 70-ти тысячный митинг в Праге с требованиями, в том числе немедленно прекратить антироссийские санкции и поставки оружия на [б. УССР] — это уже значимый сигнал, что процесс пошел. В других странах Европы тоже прошли митинги, но пока не такие многочисленные: во Франции, Германии и Нидерландах люди вышли на улицы», — отметил Тараканов в своем телеграм-канале.

По его словам, чем сильнее будут протесты, тем быстрее политическое напряжение передастся в США.

«Главное, чтобы это политическое напряжение переросло в ущерб политической системе европейских стран и США. «Северный поток» остановлен из-за антироссийских санкций. Сейчас Запад сделает очередной самострел, разбалансировав рынок нефти. А зима близко», — заключил сенатор.

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