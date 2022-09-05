Токио, , 11:25 — REGNUM Ядерная энергетика будет играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Японии, в то время как страна стремится к углеродной нейтральности, заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура в интервью CNBC.

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«Я считаю, что ядерная энергетика играет важную роль в нашей работе по достижению углеродной нейтральности при обеспечении энергетической безопасности. Мы движемся в сторону планирования повышения общего уровня зависимости от ядерной энергии», — сказал Нисимура.

Еще в мае 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что страна предпримет шаги по перезапуску простаивающих атомных электростанций в попытке стабилизировать поставки энергии и цены на нее.

Нисимура сообщил, что Япония подготовила реактивацию 10 станций и работает над тем, чтобы с 2023 года реактивировать еще семь. Министр подчеркнул важность безопасности, отметив при этом аварию на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, произошедшую в результате мощного землетрясения и цунами.

«Цена на природный газ и энергоносители стремительно растут по всему миру… Рынок энергоносителей напряжен, — сказал Нисимура. — [Использование АЭС] позволит Японии иметь надежную энергетику и потенциально стать самодостаточной».

В настоящее время Япония на 94% зависит от импорта энергоносителей.

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