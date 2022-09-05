Таллин, 5 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономия электроэнергии

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи стран Северной Европы Nord Pool в понедельник, 5 сентября, вырастет до 366 евро за мегаватт-час.

Об этом свидетельствуют данные Nord Pool. По сравнению с воскресеньем, 4 сентября 2022 года, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 217 евро, тариф вырастет на 67%,

Дороже всего — 500 евро и выше за мегаватт-час — электричество будет стоить с 8 до 10 часов утра и с 7 до 9 часов вечера. Минимальный тариф будет с одного до четырех часов утра, когда цена будет 200 евро и ниже за мегаватт-час.

Как сообщало ИА REGNUM, среднемесячная цена электроэнергии в августе 2022 года достигла в Эстонии рекордного показателя в 361 евро за мегаватт-час.