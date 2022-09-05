Таллин, , 11:24 — REGNUM

Специальный стенд с вакансиями для людей с ограниченными возможностями Андрей Репин © ИА REGNUM

Во втором квартале 2022 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии насчитывалось 13 334 вакантных должности, что на 26% больше, чем в это же время годом ранее.

Об этом сообщил Департамент статистики со ссылкой на собственные данные. По традиции больше всего вакансий имелось в сфере оптовой и розничной торговли (2 422), затем следуют сфера образования (18 37) и в обрабатывающая промышленность (1 705).

По словам аналитика департамента Арго Таркиайнена, уровень вакансий во втором квартале нынешнего года составил 2,1% от общего числа должностей. Из всех вакансий 35% было в публичном секторе.

Сообщается также, что в то же время по инициативе работодателей в Эстонии были уволены около 5 000 работников. Общее число как вакантных, так и занятых должностей составило 637 657.